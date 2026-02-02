Registro de armas legais no Brasil despenca com Lula; Veja os números

O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra o menor volume de liberações de armas para defesa pessoal desde o início de suas gestões no Planalto.

Entre 2023 e 2025, foram concedidos 85.469 registros, número inferior ao observado no mesmo intervalo do primeiro governo Lula, quando houve 80.001 autorizações. A reportagem é do Poder360.





Os dados revelam uma queda expressiva em relação à administração anterior. Nos três primeiros anos do governo Jair Bolsonaro (PL), o total de registros para defesa pessoal foi cerca de 343,2 mil superior ao verificado agora, o que representa uma redução aproximada de 80% no ritmo de liberações.





Historicamente, o maior volume de registros nos anos iniciais de um governo ocorreu durante o segundo mandato de Lula. Naquele período, houve um esforço concentrado de recadastramento de armas registradas até 2003, ano da entrada em vigor do ‘Estatuto do Desarmamento’.





O processo teve prazos prorrogados diversas vezes, o que provocou acúmulo de pedidos e atrasos na inclusão das informações no sistema oficial.





Já no atual mandato, Lula adotou uma política de maior restrição ao acesso a armas. Em 2023, o petista editou um decreto que revogou normas flexibilizadas durante o governo Bolsonaro e tornou mais rigorosas as exigências para novos registros. O impacto foi imediato: ainda naquele ano, o número de autorizações despencou, conforme demonstram os dados oficiais.





As novas regras também atingiram diretamente os CACs — caçadores, atiradores e colecionadores. As mudanças reduziram permissões de uso, limitaram a compra de armamentos e impuseram tetos mais baixos para aquisição de munições, de acordo com cada categoria.





Desde 1965, início da série histórica, o Brasil emitiu cerca de 2,95 milhões de registros de armas para defesa pessoal. Desse total, aproximadamente 1,32 milhão seguem válidos e ativos, enquanto cerca de 1,63 milhão estão vencidos ou foram cancelados.



