UNINTA celebra aprovação de egressas dos cursos de Enfermagem e Odontologia em programas de mestrado

O Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio do Centro de Ciências da Saúde (CCS), celebra a aprovação de duas egressas dos cursos de Enfermagem e Odontologia em programas de mestrado da Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus Sobral. As aprovadas são Kélvia Maria Tomais de Souza, egressa do curso de Enfermagem, e Mariana Morais Mesquita, egressa do curso de Odontologia, ambas selecionadas para o Programa de Mestrado em Ciências da Saúde.





Egressa da primeira turma do curso de Enfermagem do UNINTA, Kélvia foi aprovada na linha de pesquisa “Doenças Crônicas e Câncer”, com ênfase na área temática Doença Renal Crônica. No mestrado, desenvolverá estudos voltados à investigação científica nesse campo, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento e o aprimoramento das práticas em saúde.





Kélvia relembra que sua trajetória acadêmica foi marcada por desafios, disciplina e intensa dedicação. Estudante do turno da manhã, conciliava a graduação com o trabalho como técnica de enfermagem, atuando no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no período da tarde e na emergência da Santa Casa de Sobral à noite. “Foi uma rotina sofrida, muitas vezes estudando até o sol nascer, mas foi um sonho conquistado”, relata. O apoio mútuo do esposo, que também vivenciava um processo de formação acadêmica, foi fundamental para a consolidação desse percurso.





A egressa possui experiência em urgências psiquiátricas no atendimento pré-hospitalar, especialmente em situações relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. Atua na área de Central de Material e Esterilização (CME), tanto na Santa Casa de Sobral quanto em uma instituição de ensino superior, além de prestar consultoria em CME e Centro Cirúrgico. Para a egressa, a aprovação no mestrado representa uma realização pessoal significativa e reafirma seu desejo de seguir a carreira docente.





Já Mariana Morais Mesquita, egressa da 11ª turma do curso de Odontologia do UNINTA, também foi aprovada no Mestrado em Ciências da Saúde, na linha de pesquisa “Doenças Crônicas e Câncer”, com foco na área temática Neoplasias Benignas e Malignas da Cavidade Oral. Seu projeto de pesquisa, intitulado “Análise das características clínicas e imuno-histoquímicas das proteínas IDO e MMR em queilites actínicas”, busca contribuir para o avanço do conhecimento científico na área da patologia oral.





Natural de Santa Quitéria, Mariana enfrentou uma rotina intensa durante a graduação, deslocando-se diariamente para Sobral. “Saía de casa às 5h30 e, em alguns dias, retornava apenas às 22h”, relembra. Ao longo da formação, destacou-se pelo expressivo envolvimento acadêmico, atuando como monitora, bolsista de iniciação científica, presidente de liga acadêmica e presidente discente do III Simpósio Internacional de Odontologia do UNINTA.





Para Mariana, a aprovação no mestrado representa “uma sensação de dever cumprido e muito orgulho”, resultado de anos de dedicação, esforço e comprometimento com a vida acadêmica. Atualmente, atua como supervisora clínica no UNINTA, em Sobral, e também manifesta o desejo de seguir a carreira docente.