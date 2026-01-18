CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

domingo, 18 de janeiro de 2026

Saiba quem são as vítimas da queda de helicóptero no Rio

domingo, janeiro 18, 2026  Nenhum comentário

A aeronave caiu em Guaratiba, na Zona Oeste da capital fluminense.
Três homens morreram neste sábado (17) após a queda de um helicóptero em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A aeronave caiu em uma área de mata e as vítimas morreram no local.

As vítimas foram identificadas como Sérgio Nunes Miranda, major da Força Aérea Brasileira (FAB); Lucas Silva Souza, capitão do Corpo de Bombeiros, que pilotava o helicóptero; e Diego Dantas Lima Morais, instrutor de voo.

O helicóptero era um Robinson R44 II, de prefixo PS-GJS. Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada às 9h55, após pessoas chegarem ao local e avisarem sobre a queda.

Testemunhas relataram que a aeronave saiu de um hangar no Recreio e passou por Sepetiba, onde fez manobras de instrução. Depois, houve troca de piloto e o voo foi retomado. O helicóptero ainda fazia manobras quando desapareceu.

A polícia informou que a aeronave havia passado por manutenção recentemente. No início da tarde, equipes ainda atuavam no resgate dos corpos, com apoio de viaturas e helicópteros.

A empresa Helimar/Heli-Rio afirmou, em nota, que a aeronave era privada e que não tinha contrato com a companhia.

A Aeronáutica informou que o caso já está sob investigação. Em comunicado, a FAB disse que investigadores do CENIPA foram acionados para iniciar os trabalhos no local.

– Profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação – informou a Força Aérea.

A FAB destacou que o resultado da apuração será divulgado apenas ao fim da investigação, em relatório oficial.

Fonte: Pleno News

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 