Casal é preso com cerca de 15 quilos de crack em Juazeiro do Norte

Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15) em Juazeiro do Norte, durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ocorrência resultou na apreensão de aproximadamente 15,4 quilos de crack, além de armas, munições e outros materiais.





Segundo a PCCE, a operação teve início após a PRF repassar informações sobre um automóvel que estaria realizando viagens com indícios de desvio de pontos de fiscalização. Com base nos dados, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e localizaram o veículo em uma via pública do município.





No interior do carro estavam o condutor, sua esposa e a filha do casal, de seis anos. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 15,4 quilos de crack, duas armas de fogo, dois carregadores, 30 munições calibre .380, 20 munições calibre 9mm, quatro aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro e uma caminhonete.





O homem, de 30 anos, e a mulher, de 27, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a polícia, o suspeito possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, desobediência, desacato e crimes de trânsito.





Após os procedimentos, o casal foi colocado à disposição da Justiça. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que adotou as medidas cabíveis.





