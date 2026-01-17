André Miceli, apresentador da Jovem Pan News, morre aos 46 anos

O apresentador André Miceli, da Jovem Pan News, morreu na noite desta sexta-feira (16/1), aos 46 anos. O jornalista comandou o programa Sociedade Digital e também era CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil, portal de conteúdo e inovação e tecnológica.





Reconhecido como uma das maiores referências em inovação e tecnologia do Brasil, André Miceli lutava contra um câncer de pâncreas. O jornalista, no entanto, manteve a discrição sobre seu estado de saúde enquanto continuava a produzir conteúdos para a TV e suas redes até seus últimos dias.





Além de jornalista, empresário e apresentador, ele também era professor e coordenador na FGV. Em nota, a MIT Technology Review destacou a capacidade singular de Miceli em identificar tendências e analisar o impacto da tecnologia no cotidiano, afirmando que sua marca permanecerá definitiva na redação e na comunidade que ele ajudou a construir.









Reações





Nas redes, personalidades lamentaram a morte do jornalista. “Meu amigo, obrigado por tudo”, escreveu o diretor-geral da Jovem Pan News, Carlos Aros. O senador Carlos Portinho (PL-RJ) também se manifestou. “Hoje me despeço de André Miceli. André (…) foi fundador e presidente do Conselho da Infobase, uma das 50 maiores integradoras de TI do Brasil, e coordenador Acadêmico da Fundação Getúlio Vargas”, lembrou.





“Miceli era referência e vamos guardar sempre as melhores lembranças. Vai fazer muita falta. Que Deus em seu infinito amor e misericórdia o receba de braços abertos e dê força para seu pai, toda sua família e amigos”, encerrou. Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento do jornalista.





Via portal CM7