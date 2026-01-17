Deputado é rendido por bando armado de fuzil no Rio

Luis Paulo teve o carro interceptado no Viaduto do Gasômetro por criminosos.

O deputado estadual Luiz Paulo Corrêa (PSD) foi alvo de um assalto na manhã desta sexta-feira (16) enquanto trafegava pela subida do Viaduto do Gasômetro, na região central do Rio de Janeiro.





A abordagem aconteceu por volta das 7h15, quando o parlamentar se dirigia a um compromisso oficial.





Segundo o relato do próprio deputado, ele havia saído de sua residência no bairro do Humaitá, acompanhado apenas de seu motorista, em um veículo Hyundai Creta locado, com destino à Casa da Moeda, na Zona Oeste, para participar de uma solenidade pelos 90 anos do salário mínimo.





À medida que acessava o viaduto pela Avenida Francisco Bicalho, o carro foi bloqueado por outros dois veículos (um Creta e um Corolla) que impediram a continuidade da circulação.





Pelo menos seis homens fortemente armados desceram e cercaram o veículo, um dos criminosos portava fuzil e todos usavam roupas escuras com identificação aproximada de “Polícia Civil”, o que inicialmente levou o deputado a acreditar tratar-se de uma abordagem oficial.





Quando os assaltantes perceberam que se tratava de um deputado, passaram a dar ordens em tom agressivo, forçando o parlamentar a abandonar o veículo.





“Sai do carro, coroa, p***!”, teriam gritado, segundo depoimento de Luiz Paulo.





Os criminosos então subtraíram o carro do deputado, seu telefone celular e um blazer que estavam no interior do veículo, o motorista também teve seus pertences levados.





Após o episódio, o deputado e seu motorista registraram ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia (São Cristóvão), não houve confronto nem disparos, e ninguém ficou ferido. O parlamentar afirmou que não circula com segurança armada ou escolta, o que impossibilitou qualquer tipo de reação no momento da ação.





No fim da tarde desta sexta, a Polícia Civil confirmou a recuperação do veículo e dos itens roubados.





O carro foi encontrado nas imediações da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, e será encaminhado à perícia.





As autoridades seguem com as investigações para identificar os responsáveis pelo crime.





O caso reforça o debate sobre segurança nas vias urbanas, especialmente em trechos de grande circulação pela manhã, e a atuação das forças de segurança na recuperação de bens subtraídos em crimes armados.





Fonte: Diário do Poder