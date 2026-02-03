CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

SOBRALNET - A MELHOR INTERNET DO BRASIL!

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

OPORTUNIDADE DE EMPREGO! 101 VAGAS DISPONÍVEIS EM DIVERSAS ÁREAS

terça-feira, fevereiro 03, 2026  Nenhum comentário

Estão abertas 101 vagas de emprego, distribuídas em diversas ocupações, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais. As oportunidades incluem vagas gerais e também vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

🔹 VAGAS GERAIS – 70 OPORTUNIDADES

As vagas disponíveis abrangem os seguintes cargos:

  • Açougueiro (01)

  • Assessor de microcrédito (01)

  • Atendente de telemarketing (02)

  • Auxiliar de linha de produção (16)

  • Auxiliar nos serviços de alimentação (01)

  • Bobinador – eletricista (01)

  • Bordador à máquina (01)

  • Camareira de hotel (01)

  • Chapeiro (01)

  • Controlador de pragas (01)

  • Costureira em geral (02)

  • Cozinheiro de restaurante (01)

  • Desenhista projetista de construção civil (01)

  • Eletricista de instalações prediais (01)

  • Garçom (02)

  • Gerente administrativo (01)

  • Impressor serigráfico (02)

  • Lubrificador de veículos automotores (01)

  • Marceneiro de móveis (01)

  • Mecânico de automóvel (01)

  • Montador de móveis de madeira (02)

  • Motorista carreteiro (01)

  • Motorista de caminhão (01)

  • Motorista entregador (02)

  • Pasteleiro (01)

  • Pizzaiolo (01)

  • Professor de língua inglesa (01)

  • Recepcionista atendente (01)

  • Representante comercial autônomo (02)

  • Representante de produtos farmacêuticos (01)

  • Revisor de tecidos acabados (01)

  • Salgadeiro (01)

  • Soldador (01)

  • Supervisor comercial (01)

  • Técnico de vendas (02)

  • Vendedor de comércio varejista (02)

  • Vendedor de serviços (02)

  • Vendedor interno (01)

  • Vendedor porta a porta (06)

  • Vendedor pracista (01)

👉 Total de vagas gerais: 70

♿ VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 31 OPORTUNIDADES

  • Armador de estrutura de concreto (01)

  • Auxiliar de linha de produção (30)

👉 Total de vagas PCD: 31

📌 FIQUE ATENTO!

Os interessados devem procurar os canais oficiais de encaminhamento de mão de obra e apresentar documentação necessária para candidatura. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

📢 Não perca essa chance! Compartilhe essa informação e ajude mais pessoas a conquistarem uma oportunidade de trabalho.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

Veja mais sobre:

0 comentários:

Postar um comentário

Comente esta matéria

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 