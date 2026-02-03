OPORTUNIDADE DE EMPREGO! 101 VAGAS DISPONÍVEIS EM DIVERSAS ÁREAS

Estão abertas 101 vagas de emprego, distribuídas em diversas ocupações, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais. As oportunidades incluem vagas gerais e também vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).
🔹 VAGAS GERAIS – 70 OPORTUNIDADES
As vagas disponíveis abrangem os seguintes cargos:
-
Açougueiro (01)
-
Assessor de microcrédito (01)
-
Atendente de telemarketing (02)
-
Auxiliar de linha de produção (16)
-
Auxiliar nos serviços de alimentação (01)
-
Bobinador – eletricista (01)
-
Bordador à máquina (01)
-
Camareira de hotel (01)
-
Chapeiro (01)
-
Controlador de pragas (01)
-
Costureira em geral (02)
-
Cozinheiro de restaurante (01)
-
Desenhista projetista de construção civil (01)
-
Eletricista de instalações prediais (01)
-
Garçom (02)
-
Gerente administrativo (01)
-
Impressor serigráfico (02)
-
Lubrificador de veículos automotores (01)
-
Marceneiro de móveis (01)
-
Mecânico de automóvel (01)
-
Montador de móveis de madeira (02)
-
Motorista carreteiro (01)
-
Motorista de caminhão (01)
-
Motorista entregador (02)
-
Pasteleiro (01)
-
Pizzaiolo (01)
-
Professor de língua inglesa (01)
-
Recepcionista atendente (01)
-
Representante comercial autônomo (02)
-
Representante de produtos farmacêuticos (01)
-
Revisor de tecidos acabados (01)
-
Salgadeiro (01)
-
Soldador (01)
-
Supervisor comercial (01)
-
Técnico de vendas (02)
-
Vendedor de comércio varejista (02)
-
Vendedor de serviços (02)
-
Vendedor interno (01)
-
Vendedor porta a porta (06)
-
Vendedor pracista (01)
👉 Total de vagas gerais: 70
♿ VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 31 OPORTUNIDADES
-
Armador de estrutura de concreto (01)
-
Auxiliar de linha de produção (30)
👉 Total de vagas PCD: 31
📌 FIQUE ATENTO!
Os interessados devem procurar os canais oficiais de encaminhamento de mão de obra e apresentar documentação necessária para candidatura. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.
📢 Não perca essa chance! Compartilhe essa informação e ajude mais pessoas a conquistarem uma oportunidade de trabalho.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria