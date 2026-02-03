OPORTUNIDADE DE EMPREGO! 101 VAGAS DISPONÍVEIS EM DIVERSAS ÁREAS

Estão abertas 101 vagas de emprego, distribuídas em diversas ocupações, contemplando diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais. As oportunidades incluem vagas gerais e também vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

🔹 VAGAS GERAIS – 70 OPORTUNIDADES

As vagas disponíveis abrangem os seguintes cargos:

Açougueiro (01)

Assessor de microcrédito (01)

Atendente de telemarketing (02)

Auxiliar de linha de produção (16)

Auxiliar nos serviços de alimentação (01)

Bobinador – eletricista (01)

Bordador à máquina (01)

Camareira de hotel (01)

Chapeiro (01)

Controlador de pragas (01)

Costureira em geral (02)

Cozinheiro de restaurante (01)

Desenhista projetista de construção civil (01)

Eletricista de instalações prediais (01)

Garçom (02)

Gerente administrativo (01)

Impressor serigráfico (02)

Lubrificador de veículos automotores (01)

Marceneiro de móveis (01)

Mecânico de automóvel (01)

Montador de móveis de madeira (02)

Motorista carreteiro (01)

Motorista de caminhão (01)

Motorista entregador (02)

Pasteleiro (01)

Pizzaiolo (01)

Professor de língua inglesa (01)

Recepcionista atendente (01)

Representante comercial autônomo (02)

Representante de produtos farmacêuticos (01)

Revisor de tecidos acabados (01)

Salgadeiro (01)

Soldador (01)

Supervisor comercial (01)

Técnico de vendas (02)

Vendedor de comércio varejista (02)

Vendedor de serviços (02)

Vendedor interno (01)

Vendedor porta a porta (06)

Vendedor pracista (01)

👉 Total de vagas gerais: 70

♿ VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) – 31 OPORTUNIDADES

Armador de estrutura de concreto (01)

Auxiliar de linha de produção (30)

👉 Total de vagas PCD: 31

📌 FIQUE ATENTO!

Os interessados devem procurar os canais oficiais de encaminhamento de mão de obra e apresentar documentação necessária para candidatura. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

📢 Não perca essa chance! Compartilhe essa informação e ajude mais pessoas a conquistarem uma oportunidade de trabalho.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis