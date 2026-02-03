MP do Ceará deflagra operação contra suspeitos de superfaturar contratos de limpeza pública em Pires Ferreira

O Ministério Público do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Ipu e da Comarca Vinculada de Pires Ferreira, deflagrou, na manhã desta terça-feira (03/02), a Operação “Continuum II”, que investiga suposto superfaturamento e não execução de contratos de serviços de limpeza pública da Prefeitura de Pires Ferreira. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Groaíras, Pires Ferreira, Reriutaba, Sobral e Ipu nas residências de um agente público de Pires Ferreira, de um engenheiro civil, de sócios das empresas investigadas e nas sedes destas. A pedido do Ministério Público o agente público foi afastado do cargo por 180 dias. Ele e outros cinco alvos da operação foram presos de forma temporária na semana passada.





A operação foi autorizada pelo 5º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias de Sobral. Promotores de Justiça de comarcas próximas e órgãos de investigação do MP do Ceará e policiais civis deram apoio à ação. Os documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos irão subsidiar as investigações do MP do Ceará.

Conforme a Promotoria de Justiça de Pires Ferreira, os contratos firmados entre as empresas e a Prefeitura do município chegam a R$ 13.066.033,80 durante o período investigado, de 2012 e 2023. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa.





Fonte: MPCE