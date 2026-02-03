Eduardo Bolsonaro é convidado para evento com Trump e Milei nos EUA

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou neste domingo (1º) que participará, no dia 10 de fevereiro, do “Hispanic Prosperity Gala”, evento realizado no Mar-A-Lago Club, resort do presidente americano Donald Trump, na Flórida.





O encontro contará com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, e tem como objetivo homenagear os “250 anos de prosperidade americana e as contribuições vitais dos hispano-americanos para o futuro econômico da nação”.





Em publicação na rede social X, Eduardo compartilhou o card do evento e destacou a satisfação em retornar ao hotel de Trump, além de elogiar Milei, a quem descreveu como o “melhor presidente da Argentina de todos os tempos”.





O evento é considerado um encontro de líderes e empresários voltado para debates sobre economia e cooperação entre os países da América.





Fonte: Folha do Estado