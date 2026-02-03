Bebê de 11 meses morre após ataque de pitbull em quintal de residência

Um bebê de apenas 11 meses morreu neste domingo (1º) após ser atacado por um cachorro da raça pitbull no quintal de uma residência localizada na Estrada Luiz Corozolla, no município de Socorro, no interior de São Paulo. O caso gerou forte comoção na cidade e está sendo investigado pela Polícia Civil.





De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava sentada em uma cadeira pequena no quintal da casa, local onde o animal costumava ficar solto. Em determinado momento, o cachorro atacou o bebê e o arrastou. Imagens registradas por uma câmera de segurança de um vizinho flagraram o ataque e passaram a circular nas redes sociais.





O pitbull pertence ao padrasto da criança. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao endereço, constatou que o bebê já estava sem vida. A vítima foi levada ao Hospital Municipal de Socorro, onde uma médica identificou sinais de possíveis maus-tratos anteriores no corpo da criança, conforme registrado no boletim policial.





A Guarda Municipal também esteve no local e descreveu o imóvel como insalubre, com presença de sujeira e ratos. Ainda segundo o registro da ocorrência, o cachorro já teria mordido outras pessoas anteriormente, que não foram identificadas.





À polícia, o padrasto relatou que tentou fazer o animal soltar a criança desferindo um golpe superficial de faca no cachorro. O pitbull foi recolhido e encaminhado ao canil da Guarda Municipal.









Investigação vai apurar possível negligência e omissão





Na residência moravam o bebê, a mãe e o padrasto. A Polícia Civil informou que o caso será apurado para verificar possível negligência e omissão de cautela por parte dos responsáveis. Conforme o andamento das investigações, a ocorrência pode ser enquadrada como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou omissão de cautela na guarda de animal, quando não são adotadas medidas para evitar riscos a terceiros.





O inquérito segue em andamento na Delegacia de Polícia de Socorro.





Fonte: Folha do Estado