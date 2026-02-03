Flávio Bolsonaro compara Lula a um "Opala velho"; Assista

Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma figura “retrógrada, atrasada e ultrapassada” durante entrevista ao Jornal da Fan, da rádio Fan FM de Sergipe, nesta segunda-feira (2).





Pré-candidato à Presidência da República, o Senador comparou o petista a um carro velho e fez críticas duras ao governo federal. Também participou da entrevista o deputado Rodrigo Valadares (União-SE).





Ao usar uma metáfora automobilística, Flávio declarou: “Se você comparar o Lula a um carro… ele parece aquele Opala velhão, que, em algum momento, já foi bonito, já foi um carro de luxo, que dava resultado, que te levava para qualquer lugar. Hoje, o Lula é uma pessoa retrógrada, atrasada e ultrapassada”.





O senador também criticou a relação do petista com novas tecnologias. Segundo ele, Lula “sequer tem telefone celular” e enxerga a inteligência artificial apenas como ferramenta para manipulação de imagens e vídeos nas redes sociais. Para Flávio, essa visão demonstra despreparo para um governo que pretende se apresentar como moderno e tecnológico.





Em outro momento, o pré-candidato intensificou o tom ao comparar Lula a um produto fora da validade. “Lula é um produto vencido. Imagina você fazer um churrasco com aquela picanha que já está cheirando a podre? Você toma uma cervejinha choca? Esse é o Lula hoje. Ninguém consegue mais tragar esse cara”, afirmou.





Nas críticas mais amplas à gestão federal, Flávio Bolsonaro citou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), a quem se referiu pelo apelido de “Taxad”. “Não pode ver o bolso do cidadão que já busca uma nova taxa para sacrificar o trabalhador. Temos um caminho claro à frente: ou escolhemos a prosperidade conosco, ou continuamos no caminho das trevas com o atual governo”, disse o senador.





Via portal Direita