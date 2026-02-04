Ônibus que voltava de Juazeiro do Norte com romeiros capota e deixa 15 mortos em Alagoas

Um grave acidente envolvendo um ônibus que transportava romeiros deixou 15 pessoas mortas em Alagoas. O veículo havia saído de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, e capotou na rodovia AL-220, no município de São José da Tapera, no sertão alagoano. Segundo as informações iniciais, o ônibus levava cerca de 60 ocupantes e tombou na manhã desta terça-feira (03). O grupo retornava para Alagoas após participar da Romaria de Nossa Senhora das Candeias.





O Governo de Alagoas informou que mobilizou uma força-tarefa integrada para atendimento às vítimas. A operação contou com aeronaves do Departamento Estadual de Aviação (DEA), além de equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) e da Polícia Militar (PM-AL). Os sobreviventes foram socorridos no local e encaminhados para unidades hospitalares da região.









Entre as vítimas fatais, estão cinco homens, sete mulheres e três crianças.





A apuração das circunstâncias do acidente segue sob investigação. O Instituto de Criminalística de Arapiraca enviou duas equipes ao povoado Caboclo, onde ocorreu o capotamento, para realização da perícia. A Polícia Civil (PC-AL) instaurou inquérito para identificar as causas do acidente.





Via portal CN7