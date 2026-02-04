Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa especializada em fraudes em concursos no País

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com o apoio do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Polícia Civil do Estado de Pernambuco (PCPE), deflagrou, na manhã desta terça-feira (3), uma operação policial com o objetivo de desarticular um grupo criminoso, de atuação nacional, especializado na fraude de concursos públicos.





Mais de 60 policiais da PCCE se deslocaram para o município de Petrolina, em Pernambuco, além de outras localidades de Pernambuco, do Ceará e do Espírito Santo, para o cumprimento de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e notificações de medidas cautelares diversas da prisão. Entre as medidas impostas pelo Poder Judiciário está o monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras, direcionado aos chefes do esquema criminoso e aos candidatos que buscaram se beneficiar das tentativas de fraude.





Conforme as investigações, o grupo utilizava meios tecnológicos ilícitos para o repasse de respostas, buscando aprovações fraudulentas nos certames. Diante dos elementos colhidos, a PCCE representou pela prisão preventiva dos alvos, o que resultou na localização e prisão de indivíduos diretamente envolvidos nas tentativas de fraude.





Ainda durante a ofensiva policial, três pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e comercialização ilegal de anabolizantes. No decorrer das diligências, também foram apreendidos aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, arma de fogo, documentos e outros materiais de interesse investigativo, que subsidiarão o aprofundamento das apurações.





Com isso, os indivíduos foram conduzidos às delegacias da região e colocados à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Estado do Ceará reforça que os candidatos envolvidos na tentativa de fraude em concursos, entre eles o de Oficial Investigador da Polícia Civil do Ceará, foram devidamente identificados e, agora, seguem à disposição da Justiça.



