segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

SINE/IDT Sobral oferta 152 vagas de emprego em diversas áreas; 30 são destinadas a pessoas com deficiência

Vagas disponíveis – Ampla concorrência

  • Agente de vendas de serviços – 01 vaga

  • Armador de estrutura de concreto – 20 vagas

  • Assessor de microcrédito – 01 vaga

  • Assistente administrativo – 01 vaga

  • Atendente do setor de frios e laticínios – 02 vagas

  • Auxiliar administrativo – 02 vagas

  • Auxiliar contábil – 01 vaga

  • Auxiliar de escrituração fiscal – 01 vaga

  • Auxiliar de topógrafo – 01 vaga

  • Auxiliar nos serviços de alimentação – 01 vaga

  • Bobinador (eletricista) – 01 vaga

  • Carpinteiro – 25 vagas

  • Controlador de pragas – 01 vaga

  • Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

  • Eletricista auxiliar – 01 vaga

  • Eletricista de instalações de prédios – 01 vaga

  • Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

  • Empregado doméstico arrumador – 01 vaga

  • Estoquista – 01 vaga

  • Garçom – 01 vaga

  • Lavador de carros – 01 vaga

  • Lubrificador de veículos automotores – 01 vaga

  • Marceneiro – 01 vaga

  • Mecânico de automóvel – 01 vaga

  • Motofretista – 03 vagas

  • Operador de caixa – 01 vaga

  • Pedreiro – 30 vagas

  • Pizzaiolo – 01 vaga

  • Representante comercial autônomo – 03 vagas

  • Salgadeiro – 01 vaga

  • Servente de obras – 30 vagas

  • Soldador – 01 vaga

  • Supervisor comercial – 02 vagas

  • Técnico de vendas – 02 vagas

  • Vendedor de serviços – 02 vagas

  • Vendedor porta a porta – 06 vagas

  • Vendedor pracista – 01 vaga

🔢 Total de vagas (ampla concorrência): 152

♿ Vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD)

  • Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

🔢 Total de vagas PcD: 30

📌 Orientação aos candidatos

Os interessados devem manter o currículo atualizado e procurar os canais oficiais de intermediação de mão de obra, como o SINE/IDT, além de acompanhar os prazos e requisitos específicos de cada vaga. As oportunidades podem ser preenchidas conforme a demanda das empresas.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

