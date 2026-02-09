SINE/IDT Sobral oferta 152 vagas de emprego em diversas áreas; 30 são destinadas a pessoas com deficiência

Vagas disponíveis – Ampla concorrência

Agente de vendas de serviços – 01 vaga

Armador de estrutura de concreto – 20 vagas

Assessor de microcrédito – 01 vaga

Assistente administrativo – 01 vaga

Atendente do setor de frios e laticínios – 02 vagas

Auxiliar administrativo – 02 vagas

Auxiliar contábil – 01 vaga

Auxiliar de escrituração fiscal – 01 vaga

Auxiliar de topógrafo – 01 vaga

Auxiliar nos serviços de alimentação – 01 vaga

Bobinador (eletricista) – 01 vaga

Carpinteiro – 25 vagas

Controlador de pragas – 01 vaga

Cozinheiro de restaurante – 01 vaga

Eletricista auxiliar – 01 vaga

Eletricista de instalações de prédios – 01 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga

Empregado doméstico arrumador – 01 vaga

Estoquista – 01 vaga

Garçom – 01 vaga

Lavador de carros – 01 vaga

Lubrificador de veículos automotores – 01 vaga

Marceneiro – 01 vaga

Mecânico de automóvel – 01 vaga

Motofretista – 03 vagas

Operador de caixa – 01 vaga

Pedreiro – 30 vagas

Pizzaiolo – 01 vaga

Representante comercial autônomo – 03 vagas

Salgadeiro – 01 vaga

Servente de obras – 30 vagas

Soldador – 01 vaga

Supervisor comercial – 02 vagas

Técnico de vendas – 02 vagas

Vendedor de serviços – 02 vagas

Vendedor porta a porta – 06 vagas

Vendedor pracista – 01 vaga

🔢 Total de vagas (ampla concorrência): 152

♿ Vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD)

Auxiliar de linha de produção – 30 vagas

🔢 Total de vagas PcD: 30

📌 Orientação aos candidatos

Os interessados devem manter o currículo atualizado e procurar os canais oficiais de intermediação de mão de obra, como o SINE/IDT, além de acompanhar os prazos e requisitos específicos de cada vaga. As oportunidades podem ser preenchidas conforme a demanda das empresas.

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis