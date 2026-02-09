SINE/IDT Sobral oferta 152 vagas de emprego em diversas áreas; 30 são destinadas a pessoas com deficiência

Vagas disponíveis – Ampla concorrência
-
Agente de vendas de serviços – 01 vaga
-
Armador de estrutura de concreto – 20 vagas
-
Assessor de microcrédito – 01 vaga
-
Assistente administrativo – 01 vaga
-
Atendente do setor de frios e laticínios – 02 vagas
-
Auxiliar administrativo – 02 vagas
-
Auxiliar contábil – 01 vaga
-
Auxiliar de escrituração fiscal – 01 vaga
-
Auxiliar de topógrafo – 01 vaga
-
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01 vaga
-
Bobinador (eletricista) – 01 vaga
-
Carpinteiro – 25 vagas
-
Controlador de pragas – 01 vaga
-
Cozinheiro de restaurante – 01 vaga
-
Eletricista auxiliar – 01 vaga
-
Eletricista de instalações de prédios – 01 vaga
-
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01 vaga
-
Empregado doméstico arrumador – 01 vaga
-
Estoquista – 01 vaga
-
Garçom – 01 vaga
-
Lavador de carros – 01 vaga
-
Lubrificador de veículos automotores – 01 vaga
-
Marceneiro – 01 vaga
-
Mecânico de automóvel – 01 vaga
-
Motofretista – 03 vagas
-
Operador de caixa – 01 vaga
-
Pedreiro – 30 vagas
-
Pizzaiolo – 01 vaga
-
Representante comercial autônomo – 03 vagas
-
Salgadeiro – 01 vaga
-
Servente de obras – 30 vagas
-
Soldador – 01 vaga
-
Supervisor comercial – 02 vagas
-
Técnico de vendas – 02 vagas
-
Vendedor de serviços – 02 vagas
-
Vendedor porta a porta – 06 vagas
-
Vendedor pracista – 01 vaga
🔢 Total de vagas (ampla concorrência): 152
♿ Vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD)
-
Auxiliar de linha de produção – 30 vagas
🔢 Total de vagas PcD: 30
📌 Orientação aos candidatos
Os interessados devem manter o currículo atualizado e procurar os canais oficiais de intermediação de mão de obra, como o SINE/IDT, além de acompanhar os prazos e requisitos específicos de cada vaga. As oportunidades podem ser preenchidas conforme a demanda das empresas.
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria