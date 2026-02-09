Professora morta por aluno deu mensagem bíblica a estudantes

Juliana Santiago, que era professora de Direito, foi morta por um de seus alunos dentro de sala de aula.

A professora de Direito Juliana Santiago, assassinada por um aluno dentro de uma faculdade particular em Porto Velho (RO), havia realizado momentos de acolhimento com a turma para a qual lecionava antes do crime, distribuindo chocolates e bilhetes motivacionais com uma mensagem bíblica aos estudantes.





Segundo relato de um aluno ao portal G1, Juliana iniciou o semestre com uma proposta diferente: enviou um email à turma do 5° período dando boas-vindas e convidando os universitários para participarem de um quiz jurídico, com premiação para quem acertasse as perguntas.





– Hoje teremos assunto novo, alinhado com bate-papo descontraído e um jogo de perguntas e respostas, com premiação. Aqueles que acertarem nossa pergunta do quiz jurídico terão uma noite mais doce – dizia o email.





Durante a aula, além dos chocolates, ela entregou bilhetes com um versículo bíblico. A frase dizia: “O que é nascido de Deus vence o mundo”, retirada de 1 João 5:4. Uma aluna chegou a compartilhar a imagem da mensagem nas redes sociais.





De acordo com o estudante Marisson Dourado, um dos participantes premiados na gincana promovida pela professora foi justamente João Cândido da Costa Junior, de 24 anos, apontado como autor do ataque que matou a educadora.





– Aconteceu e João foi um dos ganhadores. Recebeu o chocolate da professora e ainda a abraçou – contou.





Marisson também relembrou que Juliana demonstrava entusiasmo com o início das aulas e prometeu tornar a disciplina de Direito Processual Penal, que ela lecionava, uma das mais envolventes da semana. Segundo ele, a professora costumava incentivar os estudantes e trazer elementos de fé e motivação para o ambiente acadêmico.





– Ela falou no reencontro: “Olha, esse semestre eu vou ter um desafio, porque a minha matéria, que é de Direito Processual Penal, será a matéria de sexta-feira. Então vocês podem ter certeza, vai ser a melhor matéria da semana”. Ela estava totalmente motivada para fazer uma aula diferente, sempre alimentando a gente também com a fé – completou.





Juliana morreu na noite da última sexta-feira (6) após ser atacada a facadas dentro de uma sala de aula do Centro Universitário Aparício Carvalho (Fimca), em Porto Velho. Testemunhas afirmam que o agressor aguardou a professora ficar sozinha após o término da aula e iniciou uma discussão antes de desferir os golpes. Ela foi atingida nos seios e no braço, chegou a ser levada ao hospital, mas acabou morrendo.





Após o ataque, João Cândido tentou fugir, mas foi contido por um estudante que é policial militar. Ele foi preso em seguida. Em depoimento, o aluno afirmou que teria mantido um relacionamento com a professora por cerca de três meses e que cometeu o crime por vingança após supostamente saber que ela havia retomado o vínculo com o ex-marido. A versão, contudo, não foi confirmada pela família da vítima.





