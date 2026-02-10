CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

Polícia Civil apreende mais de 11 toneladas de cobre e prende cinco em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará apreendeu mais de 11 toneladas de fio de cobre durante uma operação contra crimes contra o patrimônio, no bairro Bela Vista, em Fortaleza. A ação foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos, com apoio de equipes do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio.

O material foi encontrado em um galpão após denúncias anônimas. No local, os policiais também apreenderam celulares e máquinas de grande porte, como empilhadeira, trator, reboque e duas caminhonetes.

Cinco homens, com idades entre 21 e 55 anos, foram presos em flagrante por receptação e colocados à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a ofensiva faz parte de uma série de ações para combater o roubo e furto de fios de cobre, crime que afeta serviços essenciais.

