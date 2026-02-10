Elmano anuncia Camilo e Cid na coordenação de campanha pela reeleição

O governador Elmano de Freitas afirmou que a estratégia de sua campanha à reeleição será coordenada pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo senador Cid Gomes (PSB). Segundo o chefe do Executivo cearense, a articulação política terá como base a apresentação das ações realizadas pelo atual governo e a comparação com gestões anteriores. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na solenidade de entrega de uma Escola Estadual de Educação Profissional em Missão Velha, na região do Cariri, nesta segunda-feira (09).





Na ocasião, o governador destacou que a campanha deverá ocorrer no momento oportuno, com foco no balanço administrativo e nas entregas efetuadas ao longo do mandato. "Eu acho que eu vou ter a melhor coordenação de campanha que o Ceará já viu. Cid e Camilo. Já pensou em um candidato com as entregas que nós temos, tendo Cid e Camilo coordenando a nossa campanha, com esse projeto político que temos de deputados, vereadores, com o nosso povo vendo o que está sendo feito. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos para uma eleição lá na frente, que é a hora que ela vai chegar, para a gente dizer o que é que nós fizemos, o que nós entregamos", disse.





Elmano afirmou que o debate eleitoral será pautado por indicadores objetivos, como a quantidade de escolas, hospitais e obras de infraestrutura executadas. De acordo com ele, esses dados servirão como parâmetro para o confronto de propostas com possíveis adversários. O governador também mencionou a parceria do projeto político estadual com a gestão federal, citando a atuação conjunta com o presidente Lula (PT).





Fonte: CN7