Piloto é preso em aeroporto por crimes de ped0fili4

Na manhã desta segunda-feira (9), Sérgio Antonio Lopes, de 60 anos, piloto da companhia aérea Latam foi detido no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, sob suspeita de envolvimento em crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. A prisão aconteceu em meio a uma operação da Polícia Civil que apura uma suposta rede criminosa dedicada a abusos de menores.





Segundo as autoridades, foram identificadas ao menos três vítimas menores de idade, com idades entre 11 e 15 anos, que teriam sido submetidas a situações de abuso. A investigação também envolve indícios de produção e compartilhamento de material de pornografia envolvendo crianças, uso de documentos falsos e coerção das vítimas.





A ação policial integra a chamada “Operação Apertem os Cintos”, desencadeada pela Delegacia Especializada no Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Além da prisão do piloto, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes endereços na capital e na região metropolitana de São Paulo.





Autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre o andamento do inquérito ou eventuais pronunciamentos da defesa do suspeito. A Latam informou que está acompanhando o caso, sem comentar diretamente as acusações.





Via portal Folha do Estado