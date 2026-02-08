Mulher morre e outras cinco pessoas são internadas após uso de piscina em academia de SP

Uma mulher morreu e ao menos cinco pessoas permanecem internadas após sofrerem uma intoxicação em uma piscina de uma academia no bairro Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (7), durante uma aula de natação na unidade da academia.





De acordo com testemunhas, os alunos sentiram um cheiro químico intenso, seguido de queimação nos olhos, nariz e pulmões, além de episódios de vômito.





Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, chegou a ser socorrida em um hospital de Santo André, mas não resistiu após sofrer uma parada cardíaca.





O marido de Juliana e outros quatro alunos foram hospitalizados, alguns em estado grave.









Investigação e perícia técnica





O delegado Alexandre Bento, titular do 42º DP, afirmou que os responsáveis pela academia fecharam o estabelecimento e abandonaram o local sem comunicar o fato à polícia.





Para viabilizar o trabalho do Instituto de Criminalística e do Corpo de Bombeiros, as autoridades precisaram arrombar o imóvel.





A perícia busca identificar se houve erro na dosagem de produtos químicos ou o uso de substâncias irregulares na manutenção da água. A Vigilância Sanitária também foi acionada para inspecionar as instalações.









Providências legais





O caso foi registrado como morte suspeita e perigo para a vida ou saúde de outrem. A Polícia Civil já iniciou as diligências para localizar e intimar os proprietários e gerentes da academia para prestarem esclarecimentos sobre o caso.





Via portal CM7