Trump se nega a pedir desculpas por vídeo r4cista contra casal Obama

Presidente dos EUA apagou post e diz que não viu trecho com o ex-presidente e a ex-primeira-dama retratados como macacos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não ter pelo que se desculpar sobre o vídeo que republicou na sua rede social Truth, com uma montagem racista que sobrepôs os rostos do ex-presidente Barack Obama e da ex-primeira-dama Michelle a corpos de macacos.





O republicano que chefia o governo norte-americano apagou e condenou o post, após reações de aliados e da oposição. E alegou não ter visto o trecho racista de cerca de 2 segundos do final do vídeo que denunciava a suposta fraude eleitoral jamais comprovada nas eleições de 2020. Naquele ano, Trump perdeu para o democrata Joe Biden, que foi apoiado por Obama.





“Eu não cometi nenhum erro. Quer dizer, eu analiso milhares de coisas. E eu vi o começo [do vídeo]. Estava tudo bem. […] Alguém deixou passar um detalhe muito pequeno. Aliás, repito, não fui eu que fiz isso, foi outra pessoa. Foi uma republicação, não fomos nós que fizemos [o vídeo]”, justificou Trump, para a imprensa, no avião presidencial.





Uma das mais incisivas críticas à republicação do post racista veio do único republicano negro no Congresso dos EUA, senador Tim Scott. “Rezo para que seja falso, porque é a coisa mais racista que já vi vinda desta Casa Branca. O presidente deveria remover isso”, reagiu o parlamentar republicano.





A publicação de Trump também foi classificada como “extremamente ofensiva” pelo deputado republicano Mike Lawler, mesmo se foi intencional ou um engano. E cobrou que o presidente Trump deveria pedir desculpas, não apenas apagar a publicação.





Fonte: Diário do Poder