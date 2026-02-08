Homem é preso após invadir igreja para tentar matar pastor

Um homem de 47 anos foi preso na noite da última quarta-feira (4) após invadir uma igreja evangélica e tentar matar um pastor durante um culto. Segundo a Polícia Militar, ele entrou no local armado com uma faca.





De acordo com os militares, o pastor, de 48 anos, percebeu a tentativa de ataque e correu para fora do templo. O suspeito ainda o perseguiu pela rua.





Testemunhas conseguiram conter o homem, retiraram a faca e o imobilizaram até a chegada da polícia. A arma usada na ação foi apreendida.





O suspeito foi identificado como Kleyson Machado Corteletti. Ainda conforme a PM, ele confessou que a intenção era matar o pastor, mas não informou a motivação. Esta foi a segunda vez que ele atacou a vítima, outro caso foi registrado em 2025.





Kleyson foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo, o homem ficou preso por um mês no ano passado, por um crime de homicídio.





Fonte: Pleno News