Sete pessoas continuam desaparecidas após naufrágio no Encontro das Águas

A lancha Lima Abreu naufragou nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus, nesta sexta-feira (13), deixando vítimas e desaparecidos. Até o momento, a morte de uma mulher e de uma criança, ainda não identificadas, foi confirmada.





De acordo com os registros da embarcação, havia 67 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Além das mortes confirmadas, sete pessoas seguem desaparecidas.





O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) mobilizou 25 bombeiros, três lanchas e oito viaturas para o resgate, contando também com o apoio de uma lancha da Polícia Militar e de uma ambulância do Samu. As operações de salvamento ainda estão em andamento, e mais informações sobre vítimas e feridos serão divulgadas assim que o atendimento for concluído.





A empresa Lima de Abreu Navegações, responsável pela lancha, divulgou nota lamentando o acidente e informando que a embarcação estava com a documentação regular e em conformidade com as normas de navegação. Segundo a companhia, há total colaboração com as autoridades e apoio às vítimas e familiares.





A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, também atua no local, com equipe de resgate e aeronave sobrevoando a área. As operações incluem fiscalização das normas de navegação e garantias de segurança aos passageiros.





Até o momento, não há confirmação oficial sobre as causas do naufrágio, e as investigações permanecem em andamento.



