Itumbiara: Benício é sepultado após velório restrito a familiares

O corpo de Benício Araújo Machado, de 8 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (14), em Itumbiara, em uma cerimônia fechada para familiares e amigos próximos.





O velório ocorreu na casa do avô materno do menino, o prefeito Dione Araújo. Segundo informações da imprensa local, o cortejo seguiu para o Cemitério Avenida da Saudade com apoio de uma viatura do Corpo de Bombeiros.





Benício estava internado desde a madrugada de quinta-feira (12), na UTI do Hospital Estadual São Marcos. Ele foi baleado pelo pai, o secretário de Governo Thales Machado, e morreu na tarde de sexta (13).





A liberação do corpo aconteceu após a conclusão dos protocolos médicos e o encerramento do suporte por aparelhos.





Benício foi a segunda vítima fatal do ataque. O irmão mais velho, Miguel Araújo Machado, de 11 anos, morreu ainda na madrugada do crime e foi sepultado na quinta.





O pai das crianças tirou a própria vida após os disparos. A mãe, Sarah Araújo, segue sob monitoramento de segurança e amparo de familiares.





A prefeitura informou que a cidade permanece em luto oficial. Colégios onde os irmãos estudavam e outras escolas da rede municipal e privada suspenderam atividades nos últimos dias.



