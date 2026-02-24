VÍDEO: Guimarães revela desconfiança sobre lealdade de Cid Gomes ao governador Elmano

O líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), afirmou publicamente que desconfia da lealdade do senador Cid Gomes (PSB) ao governador Elmano de Freitas (PT). A declaração foi dada em entrevista à FM Tempo, de Juazeiro do Norte, e gerou desconforto entre aliados de Cid no PSB.





Guimarães reconheceu que Cid tem declarado apoio público à reeleição de Elmano, mas disse ouvir, nos bastidores, que o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), irmão de Cid, estaria no páreo eleitoral no Ceará. "Cid diz que vota em Elmano. Mas todo mundo me diz que o irmão dele, o Ciro, é candidato. Como Cid irá se comportar ao final?", questionou o petista, ao admitir que prefere aguardar os próximos movimentos.





Ainda na entrevista, Guimarães reforçou que o PT manterá o projeto de reeleição de Elmano, citando como fatores centrais o peso político do presidente Lula e do ministro Camilo Santana. Segundo ele, "aconteça o que acontecer", o partido terá candidatura própria ao Governo do Estado.





O parlamentar também comentou dificuldades na pauta nacional, mencionando a PEC da Segurança como exemplo de entrave no Congresso, e defendeu critérios de trajetória e compromisso para futuras candidaturas, ao falar sobre a disputa ao Senado.





Via portal Cn7