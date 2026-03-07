Trump: “Cuba vai cair muito em breve”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (6) que o regime em Cuba pode enfrentar mudanças em breve. Em entrevista por telefone à CNN norte-americana, o líder americano afirmou que o país caribenho estaria próximo de uma transformação política e sinalizou a possibilidade de negociações com Havana.





Durante a conversa com a jornalista Dana Bash, Trump comentou o tema enquanto falava sobre o desempenho militar dos Estados Unidos em seu segundo mandato.





“Cuba vai cair muito em breve, aliás, sem relação com o assunto, mas Cuba também vai cair. Eles querem muito fechar um acordo”, afirmou.





O presidente também mencionou o secretário de Estado, Marco Rubio, ao falar sobre eventuais tratativas diplomáticas. “Eles querem fechar um acordo, então vou colocar Marco (Rubio) lá e veremos como isso funciona. Estamos realmente focados nisso agora. Temos bastante tempo, mas Cuba está pronta — depois de 50 anos”, acrescentou.





Em outro momento da entrevista, Trump reforçou que acompanha a situação cubana há décadas.





“Tenho observado isso por 50 anos, e caiu no meu colo por minha causa, caiu, mas, mesmo assim, caiu no meu colo. E estamos indo muito bem”, declarou.





Na véspera, durante declarações na Casa Branca, o presidente afirmou que seria apenas uma “questão de tempo” para que cubano-americanos possam voltar ao país de origem, indicando que a questão cubana pode ganhar destaque na agenda do governo após o conflito em andamento com o Irã.





Na ocasião, Trump voltou a citar Rubio ao falar sobre possíveis negociações com Havana. “Ele está fazendo um bom trabalho, e o próximo será… queremos fazer aquele acordo especial com Cuba”, disse o presidente.





Segundo ele, a condução do processo deve ocorrer de forma gradual. “Ele está esperando. Mas ele diz: ‘Vamos terminar este primeiro’. Poderíamos fazer todos ao mesmo tempo, mas coisas ruins acontecem. Se você observar os países ao longo dos anos, verá que, se tudo for feito muito rápido, coisas ruins acontecem. Não vamos deixar que nada de ruim aconteça com este país.”. (Foto: Casa Branca; Fonte: CNN)