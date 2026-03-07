Polícia Civil desarticula grupo criminoso especializado em furtos de camionetes

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) suspeito de chefiar um grupo criminoso especializado em furtos de camionetes na capital cearense. A ação ocorrida no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, foi realizada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), unidade policial vinculada ao Departamento de Investigação de Crimes Patrimoniais (Depatri), nesta quarta-feira (04).





Segundo as investigações, o suspeito seria responsável por articular ações criminosas envolvendo o furto de veículos utilitários, de alto valor, utilizando recursos tecnológicos e placas clonadas para dificultar a identificação dos automóveis furtados.





Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito. Ele foi abordado e preso em flagrante. Em seguida, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado.





Na delegacia, o indivíduo foi indiciado pelos crimes de furto qualificado pelo uso de tecnologia e pelo concurso de duas ou mais pessoas, posse de placa adulterada e associação criminosa. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.





Via portal CN7