Zema vai a Brasília por impeachment de Moraes: "…está rachando"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que estará em Brasília na próxima segunda-feira (9) para apresentar pessoalmente ao Senado um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes.





A iniciativa surge após a divulgação de mensagens que teriam sido trocadas entre o magistrado e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, no mesmo dia em que o empresário foi preso no ano passado.





Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Zema afirmou que considera a situação incompatível com a permanência do ministro no cargo.





“Não dá para esperar. Alexandre de Moraes não tem condição de permanecer no cargo depois da revelação de que trocou mensagens com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. Isso é inaceitável. O Brasil precisa acabar com a farra dos intocáveis”, declarou.





O movimento ocorre em meio ao cenário de pré-campanha para a eleição presidencial. Apontado como possível candidato ao Palácio do Planalto, Zema tem adotado um discurso cada vez mais crítico em relação ao Judiciário e tenta ampliar sua presença nesse debate no cenário nacional.





Nos bastidores da política, o governador mineiro também é apontado como um nome forte para compor chapa com o senador Flávio Bolsonaro, do PL, que também se coloca como pré-candidato à Presidência.





Após a repercussão do caso, Zema comentou o episódio nas redes sociais. Em publicação na plataforma X, escreveu: “O muro dos intocáveis está rachando”, ao se referir às denúncias envolvendo o ministro do Supremo. (Foto: redes; Fonte: EM)

Se acham que vão me calar com ameaça, estão enganados. O muro dos intocáveis está rachando. pic.twitter.com/HWlJC0rl96 — Romeu Zema (@RomeuZema) March 6, 2026