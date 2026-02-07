VÍDEO: Eduforma e Sobral Educa: educação para jovens e adultos

A educação transforma vidas — e a Eduforma tem orgulho de fazer parte dessa mudança por meio do Projeto Sobral Educa – EJA. 📚✨



Nosso propósito é simples e poderoso: mostrar que nunca é tarde para aprender. Se você — ou alguém que você conhece — deseja concluir o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), este é o momento certo para recomeçar.



A Educação de Jovens e Adultos (EJA) oferece uma metodologia flexível, pensada para a sua realidade, permitindo que você retome os estudos com dignidade, apoio e novas oportunidades.



👉 Dê o próximo passo hoje mesmo!



Procure um Agente Educacional do seu bairro ou entre em contato pelo telefone (88) 98215-6879.



Invista em você. Acredite no seu potencial. Construa um futuro melhor.