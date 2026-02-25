Polícia Civil prende oito investigados por homicídio e facção em Fortaleza e Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), deflagrou, nesta quarta-feira (25), uma ofensiva que resultou no cumprimento de oito mandados de prisão por homicídio e integrar organização criminosa. As ordens judiciais foram cumpridas em bairros de Fortaleza no distrito de Mirambé, em Caucaia, na Área Integrada de Segurança Pública 12 (AIS 12) do estado.





Em Fortaleza, as equipes policiais capturaram sete suspeitos de integrar organização criminosa. Em ações nos bairros de Messejana (AIS 16), Jardim das Oliveiras (AIS 19), José Walter (AIS 21) e Luciano Cavalcante (AIS 22), quatro mulheres com idades de 43, 25, 20 e 30 anos foram presas. A suspeita, de 30 anos, possui duas passagens por homicídio. As investigações apontam que um dos crimes ocorreu no bairro José Bonifácio, em março de 2025, e vitimou três pessoas.





Ainda em Fortaleza, as diligências coordenadas por equipes da Polícia Civil culminaram na prisão de outros três homens, com idades de 50, 24 e 25 anos. As capturas foram nos bairros Jóquei Clube (AIS 18), Parque Santa Rosa (AIS 21) e Luciano Cavalcante, respectivamente. Os indivíduos possuem extensa ficha criminal e também são investigados por homicídio, sendo o indivíduo, de 24 anos, investigado por outros três inquéritos pelo crime. Com o suspeito, de 25 anos, também foram apreendidas porções de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.





Já em Caucaia, outro mandado de prisão foi cumprido contra uma mulher de 31 anos. Cumpridas as ordens judiciais, os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para os procedimentos legais cabíveis, onde permanecem à disposição da Justiça.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem o trabalho policial. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens de texto, áudio, vídeo e fotografia; ou ainda pelo serviço de-denúncia, disponível no site do 181: disque denúncia 181.sspds.ce.gov.br. As informações podem ser direcionadas ainda para o telefone (85) 3101.7474, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O sigilo e o anonimato são garantidos.