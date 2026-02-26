Confronto termina com suspeito morto e apreensão de armas e drogas

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou, na noite desta quarta-feira (25), uma operação no município de Amontada, no litoral oeste do Estado, após receber denúncias anônimas sobre o paradeiro de integrantes de uma organização criminosa na localidade de Santarém, zona rural da cidade. De acordo com informações do setor de inteligência do 11º Batalhão, o grupo seria responsável por um atentado contra membros de uma facção rival com atuação em Itapipoca, na mesma região.





Equipes do BPRaio, da Patrulha Rural e da Força Tática foram deslocadas até o endereço indicado. Segundo a PM, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por cerca de cinco homens armados. Houve revide e os suspeitos fugiram em direção a uma área de dunas, onde foram cercados, resultando em um novo confronto.





Um dos suspeitos foi atingido durante a troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital São Camilo, em Itapipoca, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade dele não foi divulgada até o momento.





Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, porções de drogas, aparelhos celulares e uma balança de precisão. O material foi levado para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.





A corporação informou que as buscas pelos demais envolvidos continuam sendo realizadas na região, com o objetivo de combater as ações delituosas e restringir a liberdade do grupo, considerado de alta periculosidade.





