Governador Elmano anuncia reajuste salarial e do auxílio-alimentação para servidores estaduais

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta quinta-feira (26), o reajuste salarial de 5% para os servidores públicos estaduais, garantindo a data-base em janeiro da reposição da inflação (4,26%) e o aumento real para os profissionais a partir da folha de maio. Além disso, o chefe do Executivo Estadual assinou um Projeto de Lei com reajuste do auxílio-alimentação, também com ganho real. A mensagem foi encaminhada para votação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).





O reajuste salarial contempla 180 mil servidores e representa um impacto anual de quase R$ 900 milhões na economia. "Nos últimos quatro anos, temos dado ganho real de salário em todos os anos, e todos mediante acordo em mesa de negociação com os servidores. Valorizar o servidor é reconhecer o seu papel fundamental na Educação, na Saúde, na Segurança e em todas as áreas que fazem nosso estado avançar. Seguimos firmes, com diálogo e compromisso" afirmou o governador durante o anúncio por meio das redes sociais.





De 2023 até o momento, o Governo do Ceará realizou 20 concursos públicos para diversas áreas, reafirmando o compromisso com a melhoria dos serviços prestados ao cidadão cearense.









Mais avanços





Nessa quarta-feira (25) foi enviado à Alece uma Mensagem que iguala o valor do auxílio-alimentação dos militares aos demais servidores. Com o reajuste, policiais e bombeiros militares terão ganho de quase 30% no benefício.





A proposta estabelece ainda que o auxílio-alimentação seja pago mensalmente e de forma linear a todas as categorias das Forças de Segurança do Estado. Além da equiparação, ganha-se muito com a linearidade do benefício, evitando distorções no pagamento, especialmente quanto aos profissionais que trabalham em plantão.





Via portal CN7