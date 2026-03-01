Voos do Brasil para o Oriente Médio são suspensos após início do conflito no Irã

Ao menos 13 voos entre o Brasil e países do Oriente Médio tinham sido afetados até a manhã deste domingo (1º) pelo fechamento do espaço aéreo na região, após o ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã.
Em retaliação, o Irã promoveu ataques com drones a alvos dos Emirados Árabes Unidos e Catar, aliados dos americanos na região.
Duas companhias aéreas desses países que operam no Brasil – Qatar Airways e Emirates – anunciaram a suspensão dos voos para a região.
Segundo a agência Associated Press, mais de 1.800 voos foram cancelados desde os ataques e milhares de viajantes estão retidos nos aeroporto do Oriente Médio.
