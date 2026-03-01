CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

 

Marquito é extubado, mas segue em estado grave

domingo, março 01, 2026

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, mais conhecido como Marquito, foi extubado. No entanto, ele continua em estado grave, conforme indicou o novo boletim do Hospital Nipo-Brasileiro, de São Paulo, neste domingo (1º).

O texto aponta que o humorista tem necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Ele terá que fazer fisioterapia respiratória e reabilitação motora.

– O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo (1º de março) extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica. O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme evolução e critérios assistenciais e institucionais – indica o texto.

O comediante foi hospitalizado após sofrer um acidente de moto na última quarta-feira (25). Ele já foi submetido a uma cirurgia delicada na coluna cervical, sem intercorrências. As informações são do Metrópoles.

