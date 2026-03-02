“Por um milagre”: Galho atravessa pescoço de trilheiro e homem sobrevive em SC

Um homem de 35 anos, morador de Nova Trento (SC), ficou gravemente ferido após ter o pescoço perfurado por um galho durante uma trilha off-road em Botuverá, no Vale do Itajaí. O acidente aconteceu neste domingo, 1º de março de 2026, durante o 4º Encontro de Trilheiros, evento que reuniu participantes de Santa Catarina e do Paraná.





Segundo informações de familiares e organizadores, o motociclista participava de um percurso considerado de alto nível de dificuldade técnica quando perdeu o controle da moto ao tentar subir um trecho íngreme. O veículo derrapou lateralmente para fora da trilha e, nesse momento, um galho de árvore perfurou a região do pescoço e do tórax, atravessando o corpo da vítima.





Pessoas que acompanhavam o evento prestaram os primeiros socorros ainda no local. Sem aguardar a chegada de ambulância, familiares e outros trilheiros colocaram o homem em um veículo particular e o levaram rapidamente ao hospital, o que, segundo relatos, foi decisivo para a sobrevivência.





De acordo com informações médicas repassadas à família, o objeto perfurou o pulmão e passou muito próximo de vasos sanguíneos importantes. O motociclista foi submetido a uma cirurgia de alta complexidade ainda na noite de domingo, que incluiu a abertura do tórax para retirada do galho e reparação das lesões internas.





Após o procedimento, ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece internado sob observação. O quadro clínico é considerado estável e o prognóstico é positivo, apesar da gravidade do ferimento.





O 4º Encontro de Trilheiros foi organizado pela equipe Motor Cheio e ocorreu em uma área conhecida por trilhas técnicas e desafiadoras, atraindo praticantes experientes da modalidade. Amigos e familiares afirmaram que o médico responsável pelo atendimento teria dito que o motociclista “nasceu de novo”, diante da extensão dos ferimentos e da proximidade com estruturas vitais.





