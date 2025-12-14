Roberto Carlos sofre acidente durante gravação de clipe

O cantor Roberto Carlos sofre um acidente durante as gravações de seu especial de de fim de ano da TV Globo, em Gramado (RS). Ele precisou ser levado ao hospital, na madrugada deste domingo (14).





O carro que o artista dirigia perdeu os freios. No momento do acidente, Roberto Carlos gravava um videoclipe.





O Comando Rodoviário da Brigada Militar disse que o cantor dirigia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme. A falha mecânica fez o veículo descer a lomba de ré, batendo em outros três carros e em uma árvore.





Após exames, o cantor e outras três pessoas foram liberados. As informações são do G1.