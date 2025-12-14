Michelle critica esquerda após ataque a judeus na Austrália

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou neste domingo (14) o ataque a tiros que deixou dez mortos na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, e atribuiu o episódio ao que chamou de incentivo ao ódio promovido pela esquerda.





Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que há estímulo contra judeus e cristãos e citou nomes ligados à direita. Segundo ela, esse cenário leva à morte de inocentes.





– A esquerda fomenta o ódio aos judeus assim como fomentou o ódio ao cristão Charlie Kirk e a Jair Bolsonaro. A consequência dessa lavagem cerebral comunista é sempre a morte de inocentes – escreveu ela nos stories do Instagram.





A ex-primeira-dama também prestou solidariedade às famílias das vítimas e questionou a postura de autoridades diante do caso, que ocorreu em um local onde havia um evento da comunidade judaica.





– Resta saber se as autoridades do primeiro escalão irão se manifestar com a devida solidariedade ao povo judeu, diante desse terrível massacre – prosseguiu.





Michelle encerrou o comentário com um alerta sobre o cenário político no Brasil.





– Acorda, Brasil! Caminhamos à passos largos rumo ao abismo.





O ataque deixou ainda 11 feridos, entre eles dois policiais. Um dos atiradores morreu no local e o segundo suspeito está em estado crítico, segundo a polícia australiana. As autoridades ainda não informaram a motivação do crime.





Fonte: Pleno News