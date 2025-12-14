Denúncia de leitor aponta falhas no atendimento do plano de saúde Unimed Sobral

Um leitor entrou em contato com a redação para denunciar problemas recorrentes nos serviços prestados pelo plano de saúde Unimed Sobral. Segundo o relato, os usuários enfrentam dificuldades significativas para acessar atendimentos básicos, principalmente devido ao número extremamente limitado de clínicas e profissionais credenciados no município.





De acordo com a denúncia, faltam especialistas essenciais para o atendimento adequado dos pacientes. A situação se agrava no setor de fisioterapia, onde há apenas uma clínica credenciada, que frequentemente informa não haver vagas disponíveis, impedindo a continuidade ou até mesmo o início de tratamentos necessários.





Outro ponto destacado é a qualidade do atendimento ao público. O leitor afirma que tanto a recepção do hospital quanto o escritório administrativo da Unimed apresentam desorganização, falta de atenção e ausência de cordialidade, deixando usuários sem orientações claras ou soluções para seus problemas.





Apesar das dificuldades enfrentadas pelos clientes, o denunciante ressalta que o valor do plano continua sofrendo reajustes, sem que haja melhoria proporcional na qualidade dos serviços oferecidos. Para ele, a situação configura desrespeito aos usuários, que pagam caro por um plano que não atende às expectativas nem às necessidades básicas de saúde.





Ao final, o leitor cobra providências urgentes, incluindo a ampliação da rede credenciada, contratação de mais especialistas, melhoria no atendimento ao público e garantia de um serviço digno para todos os beneficiários do plano.





A redação deixa o espaço aberto para que a Unimed Sobral possa se manifestar sobre as denúncias apresentadas.