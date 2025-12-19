PM apreende fuzil, pistola e veículo clonado após confronto com suspeitos em Cariré/CE

Uma ação firme e estratégica da Polícia Militar do Ceará, por meio da Força Tática da 2ª Companhia do 3º BPM, registrada na manhã desta sexta-feira, dia 19, resultou na apreensão de um fuzil, uma pistola, diversas munições e um veículo clonado no município de Cariré. A ocorrência aconteceu após um confronto com suspeitos apontados como envolvidos em um ataque criminoso registrado na localidade de Juriti.





De acordo com as informações apuradas, durante o avanço da equipe policial, os suspeitos reagiram e, em seguida, adentraram uma área de mata fechada. Aproveitando o terreno, conseguiram se evadir antes da chegada do reforço policial. Apesar da fuga, o material apreendido representa um duro golpe contra a criminalidade na região.





As diligências seguem em andamento, com o objetivo de localizar e prender os envolvidos. A Polícia Militar mantém o cerco e intensifica as buscas, reforçando o compromisso com a segurança da população.





A atuação dos policiais merece destaque pela bravura e profissionalismo. Mesmo diante do risco iminente, os agentes colocaram suas próprias vidas em perigo para proteger a sociedade e retirar de circulação armamentos de alto poder destrutivo.





A ocorrência permanece em andamento e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.





Se quiser, posso ajustar para um tom ainda mais policial/sensacionalista ou adequar para rádio, portal ou redes sociais.





Com informações de Sobral na Mídia