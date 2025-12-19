CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 19 de dezembro de 2025

Taty Girl comanda edição do Baú da Taty em Sobral com shows de Silvânia & Berg, Mara Pavanelly, Samyra Show e Raphael Alencar

sexta-feira, dezembro 19, 2025

O projeto Baú da Taty Girl, comandado pela cantora Taty Girl, será realizado neste sábado (20), em Sobral, no Coqueiros Club. O evento reúne artistas do forró em uma única noite de shows e integra o calendário de eventos promovidos pela Camarote Shows.

Além da apresentação da anfitriã, o line-up da edição de Sobral inclui Silvânia & Berg, Mara Pavanelly, Samyra Show e Raphael Alencar. A proposta do projeto é reunir repertórios amplamente conhecidos pelo público, com apresentações que se estendem até a madrugada. A abertura dos portões está prevista para às 20h.

A edição em Sobral marca a estreia oficial da agenda de shows da dupla Silvânia & Berg, que passou a integrar recentemente o casting da Camarote Shows. A empresa anunciou a contratação dos artistas como parte da estratégia de ampliação do seu portfólio, que reúne nomes da música nacional e nordestina, com atuação nos gêneros forró, sertanejo e arrocha.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores: FrontBet VIP, Camarote Pra Cima e Lounges, além da opção de ingresso solidário, mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis no dia do evento. As doações arrecadadas serão destinadas a ações sociais.

O Baú da Taty Girl integra a programação de eventos realizados pela Camarote Shows, produtora que atua desde 2020 na gestão de carreiras artísticas e na realização de eventos e festivais em diferentes regiões do país.


Serviço

Baú da Taty Girl – Sobral

Data: Sábado, 20 de dezembro

Local: Coqueiros Club – Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, s/n, bairro Coração de Jesus, Sobral (CE)

Horário: 20h

Classificação: 16 anos

Atrações: Taty Girl, Silvânia & Berg, Mara Pavanelly, Samyra Show e Raphael Alencar

Ingressos:

– Setores: FrontBet VIP, Camarote Pra Cima e Lounges

– Ingresso solidário: mediante entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento

Vendas online: Virtual Ticket

Venda de Lounges (exclusiva): (88) 99627-5555

Pontos físicos:

– Farmácia O Rodolfo

– Farmácia SuaFarma

– Hospital dos IPhones


