Taty Girl comanda edição do Baú da Taty em Sobral com shows de Silvânia & Berg, Mara Pavanelly, Samyra Show e Raphael Alencar

O projeto Baú da Taty Girl, comandado pela cantora Taty Girl, será realizado neste sábado (20), em Sobral, no Coqueiros Club. O evento reúne artistas do forró em uma única noite de shows e integra o calendário de eventos promovidos pela Camarote Shows.





Além da apresentação da anfitriã, o line-up da edição de Sobral inclui Silvânia & Berg, Mara Pavanelly, Samyra Show e Raphael Alencar. A proposta do projeto é reunir repertórios amplamente conhecidos pelo público, com apresentações que se estendem até a madrugada. A abertura dos portões está prevista para às 20h.





A edição em Sobral marca a estreia oficial da agenda de shows da dupla Silvânia & Berg, que passou a integrar recentemente o casting da Camarote Shows. A empresa anunciou a contratação dos artistas como parte da estratégia de ampliação do seu portfólio, que reúne nomes da música nacional e nordestina, com atuação nos gêneros forró, sertanejo e arrocha.





Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores: FrontBet VIP, Camarote Pra Cima e Lounges, além da opção de ingresso solidário, mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis no dia do evento. As doações arrecadadas serão destinadas a ações sociais.





O Baú da Taty Girl integra a programação de eventos realizados pela Camarote Shows, produtora que atua desde 2020 na gestão de carreiras artísticas e na realização de eventos e festivais em diferentes regiões do país.









Serviço





Baú da Taty Girl – Sobral





Data: Sábado, 20 de dezembro





Local: Coqueiros Club – Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, s/n, bairro Coração de Jesus, Sobral (CE)





Horário: 20h





Classificação: 16 anos





Atrações: Taty Girl, Silvânia & Berg, Mara Pavanelly, Samyra Show e Raphael Alencar





Ingressos:





– Setores: FrontBet VIP, Camarote Pra Cima e Lounges





– Ingresso solidário : mediante entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento





Vendas online: Virtual Ticket





Venda de Lounges (exclusiva): (88) 99627-5555





Pontos físicos:





– Farmácia O Rodolfo





– Farmácia SuaFarma





– Hospital dos IPhones









