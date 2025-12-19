ATENÇÃO, NÃO FIQUE DESEMPREGADO(A)! 147 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (19) EM SOBRAL









OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Ajudante de eletricista 01



Ajudante de ferreiro 01



Armador de estrutura de concreto 20



Assistente administrativo 01



Assistente de vendas 01



Atendente de lojas e mercados 01



Auxiliar de almoxarifado 01



Auxiliar de mecânico de autos 01



Borracheiro 01



Carpinteiro 26



Chapeiro 02



Consultor de vendas 10



Controlador de tráfego 02



Cozinheiro de restaurante 01



Cozinheiro geral 02



Cuidador em saúde 01



Desenhista projetista de construção civil 01



Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 01



Empregado domestico nos servicos gerais 01



Engenheiro civil 01



Ferreiro 01



Frentista 01



Garçom 03



Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 01



Lavador de peças 01



Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 01



Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 01



Montador de móveis de madeira 01



Operador de caixa 02



Operador de empilhadeira 01



Pedreiro 33



Representante comercial autônomo 05



Salgadeiro 01



Servente de pedreiro 01



Soldador 01



Técnico de operações de telecomunicações 01



Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 01



Técnico eletricista 01



Vendedor interno 02



Vendedor porta a porta 05



Total 140







PESSOA COM DEFICIÊNCIA



OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS



Auxiliar administrativo 01



Operador de caixa 01



Operador de vendas (lojas) 04



Repositor - em supermercados 01



Total 07