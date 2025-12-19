Hospital Regional Norte promove campanha de doação de sangue em parceria com o Hemoce de Sobral

Com o objetivo de fortalecer a solidariedade e contribuir para a manutenção dos estoques de sangue na região, o Hospital Regional Norte (HRN), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em Sobral, promove uma campanha de doação de sangue em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). A mobilização acontece nos dias 22 e 23 de dezembro, e deve reunir colaboradores da unidade hospitalar e a população em geral.





A coleta será realizada no Ambulatório do HRN, das 8h às 18h. Para garantir a organização e evitar aglomerações, é necessário realizar agendamento prévio. No dia da doação, o voluntário deve apresentar documento oficial com foto.





De acordo com a coordenadora da Agência Transfusional do HRN, Tamires Silveira, a iniciativa ganha ainda mais relevância neste período do ano. “O final do ano é um momento em que os estoques de sangue costumam diminuir, enquanto a demanda nos serviços de saúde permanece alta. A doação é um gesto simples, seguro e capaz de salvar muitas vidas. Cada voluntário que participa da campanha contribui diretamente para garantir assistência a pacientes que dependem de transfusões”, destaca.









Quem pode doar sangue





Para doar sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, ter dormido adequadamente, pesar acima de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos precisam apresentar termo de consentimento assinado pelo pai ou responsável. Pessoas que tiveram febre ou sintomas gripais nos últimos 14 dias não estão aptas a realizar a doação.









Serviço









Campanha de Doação de Sangue – HRN





Local: Ambulatório do Hospital Regional Norte





Datas: 22 e 23 de dezembro





Horário: 8h às 18h





Agendamento: (88) 3677-9508 ou forms.gle/jTrxnvfYmK1Mtqkn9





Documento necessário: documento oficial com foto