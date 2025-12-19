Urgente: PF indica cirurgia ‘o mais breve’ para Bolsonaro; Saiba detalhes do laudo

A perícia médica da Polícia Federal encaminhou nesta tarde ao Supremo Tribunal Federal (STF) um laudo que conclui pela necessidade de cirurgia de hérnia inguinal bilateral no ex-presidente Bolsonaro (PL). O documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pela execução penal, que deverá decidir sobre a realização do procedimento.





Segundo o laudo, a intervenção cirúrgica é recomendada em caráter eletivo e deve ocorrer “o mais breve possível”. De acordo com o texto, “essa Junta Médica pericial conclui que o periciado Jair Messias Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo”.





Sobre o momento adequado para a operação, os peritos afirmam que “deve ser realizado o mais breve possível”.





Apesar da recomendação, a perícia não classificou o caso como urgente ou emergencial. O relatório destaca que “não há descrição de encarceramento ou estrangulamento da(s) hérnia(s) em nenhum momento, inclusive até a realização da presente perícia”.





Ainda assim, os médicos defendem a cirurgia diante da evolução do quadro clínico, citando a falta de resposta aos tratamentos adotados, prejuízos ao sono e à alimentação, além do aumento do risco de complicações.









O exame foi realizado por médicos da Polícia Federal, que estiveram com o ex-presidente em sua cela anteontem para avaliar o estado de saúde. O laudo também menciona um histórico de múltiplas intervenções cirúrgicas e a persistência de sintomas após os procedimentos.





Conforme o documento, “várias outras cirurgias foram realizadas — sete no total — e o quadro sempre retornava no pós-operatório de forma mais persistente nos 30 dias seguintes a cada cirurgia”. Os peritos relatam ainda que os soluços observados durante a avaliação ocorreram “com frequência de aproximadamente 30 a 40 episódios por minuto”.





A perícia apontou agravamento do quadro ao comparar exames anteriores com o realizado no dia 14. Segundo os médicos, “houve, portanto, piora progressiva do quadro herniário, sendo a causa mais provável o aumento da pressão intraabdominal decorrente dos soluços e da tosse crônica”.





A avaliação técnica foi determinada por Alexandre de Moraes, que solicitou o parecer antes de analisar o pedido da defesa de Bolsonaro para a realização da cirurgia. Com o laudo em mãos, o ministro deverá decidir se autoriza ou não o procedimento.





No fim de semana passado, Bolsonaro passou por exames de ultrassom, e seus médicos particulares diagnosticaram hérnia, recomendando cirurgia com previsão de cerca de cinco dias de internação.





A defesa informou que o procedimento ocorreria no hospital DF Star, em Brasília. Os advogados também pediram a conversão da pena para o regime domiciliar, alegando o estado de saúde do ex-presidente e as sequelas do atentado a faca sofrido em 2018.





Atualmente, Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos sob custódia da Polícia Federal. Ele foi preso após, segundo a decisão judicial, ter violado medidas cautelares ao danificar sua tornozeleira eletrônica quando estava em prisão domiciliar. (Foto: STF; Fonte: UOL)