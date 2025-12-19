Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de latrocínio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJIN), da 1ª Seccional do Interior Norte (SECNOR1) e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, cumpriu, na tarde desta quinta-feira (18), um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo suspeito de envolvimento em um crime de latrocínio ocorrido no município de Sobral.





A ação foi realizada por policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), com apoio de informações repassadas pelo Núcleo Operacional da 1ª Seccional do Interior Norte. O alvo da prisão é apontado como participante direto do crime que chocou a população sobralense.









Relembre o caso





O latrocínio aconteceu no dia 26 de setembro de 2025, por volta das 20h, quando a vítima trafegava em uma motocicleta pela Rua Domingos Olímpio, no Centro de Sobral. Segundo as investigações, a vítima foi abordada por um indivíduo que seguia a pé pela via. Durante a ação criminosa, a vítima caiu da motocicleta e, mesmo sem esboçar qualquer reação, foi atingida por um disparo de arma de fogo.





A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.





O suspeito preso tem 20 anos de idade e já possui passagens criminais por homicídio e porte ilegal de arma de fogo, ambas registradas ao longo do ano de 2025, o que reforça sua periculosidade e o envolvimento com crimes violentos.





Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o indivíduo foi conduzido à unidade policial e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias anônimas





A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Informações e denúncias anônimas podem ser repassadas pelo WhatsApp da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, no número (88) 3677-4711, ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato do denunciante são totalmente garantidos.





A atuação da Polícia Civil reforça o compromisso com a elucidação de crimes graves e com a promoção da segurança pública em Sobral e região.