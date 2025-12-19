URGENTE: Prefeito Oscar Rodrigues garante instalação da base da Polícia Federal em Sobral

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, assinou nesta sexta-feira (19/12) o Termo de Permissão de Uso que autoriza a instalação da base da Polícia Federal no município. O documento assegura, sem custos, a cessão de um espaço de 307,30 m² no Centro de Convenções de Sobral, localizado no bairro Junco, onde funcionarão as atividades da PF.





A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança pública e a proteção da população sobralense. “A chegada de uma base da Polícia Federal fortalece o combate ao crime organizado e amplia a atuação das forças de segurança na região”, destacou o prefeito Oscar Rodrigues.





O termo tem validade inicial de três anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme previsto no documento. A instalação da base representa um avanço importante para o fortalecimento da segurança e da qualidade de vida em Sobral.





A ação integra um conjunto de medidas adotadas pela Prefeitura de Sobral para ampliar e qualificar as políticas de segurança no município. Em articulação permanente com o Governo do Estado, a gestão municipal também cedeu um prédio e estruturou para a implantação da 4ª Companhia da Polícia Militar (PMCE), no Território 2, que abrange os bairros Dom José, Padre Palhano e Sumaré, para atender de forma estratégica às demandas de segurança pública da região.





Entre outras iniciativas, a Prefeitura de Sobral destaca a conclusão da Turma 2025 do Projeto Guarda Mirim, que oferece formação cívica e cidadã para jovens de 14 a 17 anos, contribuindo para a educação, disciplina e fortalecimento dos valores de cidadania. Desde o mês de outubro, a Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) também assumiu a coordenação, gestão e fiscalização do Mercado Público Municipal, ação que trouxe mais tranquilidade e segurança para comerciantes e frequentadores do espaço.





A gestão municipal ainda articula a reativação do Tiro de Guerra em Sobral e a implantação de uma nova unidade da Guarda Civil Municipal, que funcionará no antigo prédio do Coworking Municipal, nas proximidades do Parque da Cidade. A nova estrutura irá reforçar a atuação da unidade já existente no Parque, ampliando o atendimento à população, especialmente nas ações de mediação de conflitos.





Com essas ações, a Prefeitura de Sobral reafirma o compromisso do prefeito Oscar Rodrigues com o fortalecimento da segurança pública, por meio do diálogo e da articulação com os governos estadual e federal, ampliando a presença do poder público e promovendo mais proteção para a população.