sexta-feira, 19 de dezembro de 2025

VIOLÊNCIA: DUAS MULHERES SÃO ASSASSINADAS A TIROS EM BAR EM SÃO BENEDITO/CE

sexta-feira, dezembro 19, 2025

Na noite desta sexta-feira, um crime brutal chocou a cidade de São Benedito, no Ceará. Duas mulheres foram assassinadas a tiros em um bar localizado na Rua do Meio, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com informações preliminares, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e dispararam contra as vítimas, que foram identificadas como Samia, filha do proprietário do estabelecimento, e Maria das Graças. Infelizmente, ambas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou a área para preservar a cena do crime. A Perícia Forense (Pefoce) também foi chamada e ficará responsável pelos trabalhos periciais e pela remoção dos corpos.

As autoridades competentes já iniciaram as investigações para apurar as circunstâncias e a motivação por trás desse crime horrendo, que deixou a população local em estado de choque.

Com informações de TV Ibiapaba

