MONSTRO À SOLTA! Idoso suspeito de atacar criança de 10 anos ainda não foi capturado e população vive em pânico em Tianguá/CE

O cenário é de terror na zona rural de Tianguá. Enquanto um "anjo da guarda" evitou o pior, a sensação de insegurança domina os moradores, que questionam: por que um idoso ainda não foi capturado pelas autoridades?





A pacata rotina dos moradores da zona rural de Tianguá foi estraçalhada na última quarta-feira, dia 17. O que era para ser um dia comum transformou-se em um roteiro de filme de horror quando um homem idoso tentou atacar covardemente uma criança de apenas 10 anos. A tragédia, que parecia inevitável diante da fragilidade da vítima, só não foi concretizada graças à intervenção divina e à coragem de um verdadeiro herói.









O Anjo no Caminho do Mal





A criança indefesa estava em uma estrada rural quando o suspeito avançou. No momento do desespero, surgiu Wylkemberto Gomes. Sem hesitar, o homem enfrentou a situação e conseguiu resgatar a vítima das mãos do agressor. Se não fosse a ação rápida e destemida de Wylkemberto, Tianguá estaria hoje chorando uma perda irreparável.









O Inexplicável: "Livre, Leve e Solto"





Apesar da gravidade do crime, o desfecho até agora é revoltante. O suspeito — descrito como um homem idoso — ainda não foi localizado pelas forças policiais. O fato de o criminoso já ter idade avançada gera ainda mais indignação na comunidade: "Como um idoso, que em tese teria facilidade de captura, consegue dar um drible nas autoridades?", questionam os moradores em tom de desabafo.





O sentimento no entorno de onde o crime ocorreu não é apenas de revolta, é de pânico absoluto. Pais estão trancando seus filhos em casa e o medo de que o "maníaco da estrada" faça novas vítimas a qualquer momento assombra as famílias.





"Estamos vivendo um pesadelo. Esse bandido pode estar escondido em qualquer mata, esperando o próximo alvo. Queremos mais empenho das autoridades! Não podemos aceitar que um monstro desses continue solto entre nós", declarou um morador que preferiu não se identificar.





A Polícia segue com as investigações, mas para quem vive no medo, cada minuto com o agressor nas ruas é uma eternidade de perigo. A pergunta que fica no ar é: até quando a população terá que viver sob a sombra do medo em Tianguá?





foto Ibiapaba Cidades