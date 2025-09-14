CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

domingo, 14 de setembro de 2025

Policial civil é alvo de investigação por postagens de ódio no Ceará

As postagens foram removidas.
O policial civil, identificado como Claiton Antônio, é alvo de investigação após a divulgação de mensagens com teor de ódio em suas redes sociais. Em uma delas, escreveu: "Acabamos com Bolsonaro mas ainda faltam seus apoiadores. Não esqueçamos que eles não podem deixar vestígios sobre a terra."

Em outra, citou o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, ocorrido nos Estados Unidos. "Antipacifismo é sobre isso! Podar a árvore ruim antes que contamine o pomar! O mal quando abatido deixa uma lição pros incautos."

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) confirmou que o caso está sob apuração. As postagens já foram removidas, e a página do policial não está mais disponível.

Fonte: Portal CN7

