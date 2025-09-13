Nikolas Ferreira denuncia ameaça de ex-policial militar cearense nas redes sociais

Declaração gerou reação imediata de André Fernandes, que acionou as autoridades.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para denunciar uma ameaça de um ex-policial militar do Ceará, identificado como Veríssimo Torres. Também nas redes sociais, o ex-agente de segurança pública escreveu: "Mataram o Nikolas Ferreira dos EUA, agora falta saber quando o daqui também vai...", sugerindo um possível atentado contra o parlamentar.





A declaração gerou reação imediata do também deputado federal André Fernandes (PL-CE), aliado de Nikolas. Segundo ele, as autoridades já foram acionadas. "Imediatamente entrei em contato com o Comandante-Geral da PMCE, Coronel Sampaio, que informou que o senhor Veríssimo Torres não está na ativa, por ser considerado incapaz. Ou seja, não exerce mais a função", declarou.





O parlamentar acrescentou que representou o caso diretamente ao secretário de Segurança Pública do Ceará, solicitando providências criminais contra o autor da ameaça. "O comandante se comprometeu a adotar todas as medidas necessárias. Acompanharei de perto o desenrolar de todo o processo. Para registro: esse sujeito não representa a Polícia Militar do Ceará, que é comprometida com os cidadãos e com a ordem pública", completou.





Fonte: CN7