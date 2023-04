VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: Professores são assaltados a caminho da escola em Jaibaras

O caso aconteceu quando os professores se dirigiam para a escola em uma van escolar.

Oito professores foram assaltados na manhã desta quinta-feira (13), por volta das 6h, quando se dirigiam em uma van escolar para a Escola Joaquim Barreto Lima de Educação Infantil e Ensino Fundamental, na localidade do Setor I, no distrito de Jaibaras/Sobral. De acordo com o motorista da van, Francisco das Chagas, dois indivíduos armados, em uma motocicleta, pararam o veículo e levaram celulares, dinheiro, bolsas e outros pertences dos professores.





O motorista informou que uma das professoras não se sentiu bem depois do assalto e foi encaminhada para uma unidade de saúde do distrito de Jaibaras. As aulas da escola foram suspensas porque os professores ficaram sem condições psicológicas de trabalhar.





O Portal Paraíso tentou falar com a diretora da escola, mas ela não quis falar sobre o caso. A Força Tática Rural que está fazendo diligências para capturar os autores do crime falou para reportagem que não tinha autorização para passar informações para o Portal.





Os moradores da localidade têm medo de se identificar, mas disseram para a reportagem que os assaltos acontecem com frequência. Um morador de Jaibaras disse que, pelo fato de ter apenas uma viatura para atender três distrito, Jaibaras, Torto e Rafael Arruda, em grupos de WhatsApp, indivíduos passam informações falsas de assaltos em um destes distritos. Quando a polícia se desloque para o local, os outros dois distritos ficam descobertos, momento em que eles aproveitam para realizar assaltos.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso