Idoso morre após conhecer mulheres em app e cair no golpe do "Boa Noite, Cinderela"

Edson Vasconcellos, de 74 anos, faleceu na Praia Grande, em São Paulo, após ser vítima do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”. Segundo investigações da Polícia Civil, o idoso conheceu duas mulheres por meio de um aplicativo de relacionamento e agendou um encontro em sua casa, localizada no bairro Vila Balneária, no dia 6 de agosto.





Durante a visita, as mulheres, de 29 e 44 anos, que moram em Campinas, também em São Paulo, foram recebidas para um churrasco, onde misturaram o coquetel “Boa Noite, Cinderela” na bebida do homem.





De acordo com o boletim de ocorrência, três dias após o encontro, Edson foi encontrado pelo neto caído e nu no banheiro, apresentando cortes no supercílio e na boca, além de balbuciar pedidos de socorro. O Samu foi acionado e ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento Samambaia, onde morreu de infarto dois dias depois.





A morte foi inicialmente registrada como “natural”, mas a família notou o desaparecimento de alguns objetos do idoso e alertou a polícia. As investigações apontaram conversas entre a vítima e as mulheres no aplicativo.





A mulher de 44 anos envolvida no crime foi presa em Campinas na última quinta-feira (5), enquanto a outra, de 29, permanece foragida.





